Москва, 19 октября, 2020, 12:45 — ИА Регнум. К 2022 году все государственные сервисы будут переведены на единый портал госуслуг. Об этом 19 октября заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на форуме «Открытые инновации», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Госуслуги

«Уже в 2022 году мы переведем работу всех госсервисов на единый портал госуслуг. И без инноваций двигаться вперед невозможно», — заявил Чернышенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Чернышенко заявил, что к 2024 году количество студентов по IT-специальностям возрастёт в три раза.