Киев, 19 октября, 2020, 12:32 — ИА Регнум. Киевский районный суд Харькова вынес вердикт по делу пенсионера, который повредил машину с российскими номерами, сообщают 19 октября харьковские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинские националисты

Отмечается, что правонарушение имело место еще в декабре 2018 года. Мужчина заметил Kia Rio с российскими номерами, после чего нацарапал на капоте оскорбительные надписи, проколол два колеса, повредил лобовое стекло, зеркало заднего вида и фонари стоп-сигналов.

Эксперты оценили общий ущерб, нанесенный машине, в 13 тысяч гривен (порядка 500 долларов).

Фигурант не признал своей вины и заявил, что к данному автомобилю он даже не подходил. Однако показания харьковчанина опровергли свидетели, после чего подсудимый выразил мнение, что гражданам России «не место в Украине».

За хулиганство суд оштрафовал пенсионера на 8,5 тыс. гривен и обязал компенсировать потерпевшему стоимость ремонта машины.

СМИ сообщают, что на данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2018 года, еще при президенте Порошенко, в Харькове радикалы забросали здание консульства России файерами, после чего на территории дипломатического учреждения произошел пожар.