Йошкар-Ола, 19 октября, 2020, 12:26 — ИА Регнум. В Марий Эл открылся памятник путешественникам по республике. В мероприятии принял участие глава региона Александр Евстифеев, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Пресс-служба правительства Марий-Эл

Памятник путешественникам по Марий Эл представляет собой вращающуюся на пьедестале-черепахе сферу земного шара, диаметром 1,5 метра, выполненную из нержавеющей стали с подсветкой внутри. На ней изображена семья, которая едет путешествовать в Марий Эл.

«Интересное мероприятие проходит в канун празднования 100-летия Республики Марий Эл и является подарком неравнодушных жителей родному краю. Туризм для нашего региона — перспективное направление развития. Туристский поток за последние три года вырос в 3 раза и достиг в 2019 году 813 тыс. туристов, что значительно превышает число жителей республики», — констатировал Евстифеев.

В рамках торжества жители республики и гости мероприятия, в числе которых был председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, увидели самый большой в мире торт, выполненный в форме карты Марий Эл. Рекорд был зафиксирован главным ресторанным критиком России Олегом Назаровым. На изготовление гигантского десерта пошли только местные продукты. 3200 порций торта были переданы в детские дома республики, а также розданы жителям Йошкар-Олы.

Пресс-служба правительства Марий Эл

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Как сообщало ИА REGNUM, день образования республики отмечается в Марий Эл вместе с Днем народного единства 4 ноября. Старт подготовке к празднованию глава республики дал 4 ноября 2019 года. Указ о праздновании 100-летия Марий Эл президент России Владимир Путин подписал еще в феврале 2013 года.

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