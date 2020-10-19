Санкт-Петербург, 19 октября, 2020, 12:00 — ИА Регнум. Петербургский комитет по благоустройству обрел своего нового председателя в преддверии зимних холодов. Об этом сообщили в городской администрации. Руководителем ведомства с 19 октября назначен Сергей Малинин. До этого он исполнял обязанности главы комитета, будучи формально первым заместителем председателя.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега на Невском проспекте в январе 2019 года

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Напомним, предыдущий руководитель комитета по благоустройству Владимир Рублевский ушел с поста после провальной уборки снега в сезон 2018−2019 годов, буквально за четыре дня до того, как управление ФАС по Петербургу разоблачило «снежный картель» на рынке благоустройства.

Впрочем, потом Рублевского приняли на работу в ОАО «Метрострой» — компанию-подрядчика по строительству петербургской подземки, где бывший чиновник теперь будет трудиться заместителем директора. Причем эта должность по сути появилась «под Рублевского»: он должен будет курировать финансовое, экономическое и коммерческое направления деятельности «Метростроя», раньше эти функции были распределены по разным сотрудникам.

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Сергей Малинин окончил Ленинградский инженерно-строительный институт в 1993 году, а в 2008 — Северо-Западную академию госслужбы. Специализировался на дорогах и мостах, в комблаге работает с 2003 года, заместителем главы стал в 2012 году.