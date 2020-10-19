Ярославль, 19 октября, 2020, 11:31 — ИА Регнум. В Ярославской области за время пандемии коронавирус выявлен у 10 055 человек. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Последние три дня число новых случаев в сутки превышает сто человек. По данным на 19 октября, в регионе выявлено 104 новых заболевших. Выздоровели 10 человек, всего 9119.

Растет не только число новых случаев коронавируса, но и количество пациентов. По данным регионального оперштаба, в больницах области уже 1264 пациента: 420 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 844 с типичной клиникой COVID-19.