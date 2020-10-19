Петропавловск-Камчатский, 19 октября, 2020, 11:46 — ИА Регнум. Комплексный мониторинг морской экологии нужно первым делом ввести на Камчатке, чтобы уберечь экологию полуострова. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов 19 октября в интервью RT.

Олег Кугаев ИА REGNUM Природа Камчатки

Он отметил, что организаций, которые исследуют воздушную и морскую среду, сегодня много, но универсальной платформы или единого центра для этих целей нет. Кроме того, нужен интерфейс для желающих делиться своими снимками и видеороликами, которые дают понимание ситуации.

«Итак, я считаю первоочередной задачей введение комплексного мониторинга в области экологии», — подчеркнул Солодов.

Во-вторых, нужна тщательная работа по оценке ущерба экологии, нанесённого в прошлом. Он даёт о себе знать. Третья задача — изменение мышления в вопросах экологии.

Необходимо более ответственное поведение, в том числе сокращение использования пластика, снижение объёмов отходов, пропаганда заботливого отношения к экологии. Происходящее на Камчатке — отдельный пример глобального ущерба, который возможен, если люди не изменят своего поведения, заключил он.

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