Санкт-Петербург, 19 октября, 2020, 11:15 — ИА Регнум. Специалисты петербургского «Водоканала» в связи с наступлением холодов начали консервировать городские фонтаны и фонтанные комплексы на зимний период. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе предприятия.

Дарья Драй ИА REGNUM Первый снег и работающий фонтан

В понедельник специалисты «Водоканала» приступили к сливу воды из трубопроводной системы 61 гидротехнического сооружения, демонтажу насосного оборудования и подсветки, а также герметизации фонтанов. После этого технологическое оборудование всех работавших в сезоне 2020 года фонтанов пройдет технические обслуживание.

Подводя итоги работы, на предприятии отметили, что в 2020 году продолжилась реализация программы по восстановлению и реконструкции городских фонтанов, сформированной по поручению губернатора города Александра Беглова.

Так, к концу года будут завершены работы по реконструкции пяти фонтанов, в том числе фонтана на Лермонтовском проспекте у дома 41 и двух фонтанов на площади Победы на Московском проспекте. В ноябре планируется завершить строительно-монтажные работы на фонтане, расположенном на Академическом проспекте в Пушкине.

«В следующем сезоне эти обновленные гидротехнические сооружения будут работать полноценно», — пояснили в «Водоканале».

Отметим, также 19 октября на зимний режим работы перешел ГМЗ «Петергоф». Все фонтаны музея-заповедника отключены, а вход в сам парк для горожан и гостей города стал бесплатным.