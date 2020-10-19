Ярославль, 19 октября, 2020, 10:51 — ИА Регнум. В Ярославле киноклуб «Нефть» за три дня собрал средства, необходимые для оплаты долга по аренде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил основатель киноклуба Андрей Алексеев.

Евгений Иванов Киноклуб «Нефть»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство муниципального ДК «Нефтяник», где располагался клуб, предложило расторгнуть договор аренды на основании скопившегося долга. Сам Андрей Алексеев предполагает, что клуб решили закрыть власти по политическим мотивам. Алексеев попросил ярославцев помочь «Нефти» материально.

«Очень высокая активность была, более 200 человек приняло участие в этом краудфандинге. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто откликнулся. Денег достаточно, чтобы заплатить долги и покрыть расходы на переезд. Уже сегодня мы оплатим счёт на 200 тысяч по аренде из выставленных 450-ти. Остальные будем оспаривать. Они касаются времени, когда кинотеатр был закрыт из-за пандемии. Мы требуем положенную скидку и рассрочку. Откликнулся депутат Анатолий Каширин, который подготовил запрос по поводу требования долга, члены Общественной палаты, сообщество «Неравнодушный Ярославль», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM основатель киноклуба «Нефть» Андрей Алексеев.

Несмотря на возможность рассчитаться с долгами, Алексеев не планирует оставаться в ДК «Нефтяник». Он полагает, что «работать всё равно не дадут».

«Есть некоторые предложения по другим площадкам. Скорее всего, проект будет переформатирован и не будет привязан к конкретному месту», — рассказал Андрей Алексеев.

История с закрытием киноклуба «Нефть» получила большой резонанс в социальных сетях. Многие ярославцы высказывают поддержку клубу и его основателю Андрею Алексееву.

Проблемы клуба начались в 2019 году, когда на премьере документального фильма «Мы объявляем вам весну» отключили свет, а затем в киноклуб явилась полиция. В 2020 году в клубе перед выборами встретился со своими сторонниками экс-губернатор, кандидат в депутаты Госдумы Анатолий Лисицын. Именно с этой встречей Андрей Алексеев связал решение арендодателя о расторжении договора. Перед этим в клубе также отключили электричество.