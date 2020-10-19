Ярославцы собрали деньги на оплату долгов «Нефти»
Ярославль, 19 октября, 2020, 10:51 — ИА Регнум. В Ярославле киноклуб «Нефть» за три дня собрал средства, необходимые для оплаты долга по аренде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил основатель киноклуба Андрей Алексеев.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство муниципального ДК «Нефтяник», где располагался клуб, предложило расторгнуть договор аренды на основании скопившегося долга. Сам Андрей Алексеев предполагает, что клуб решили закрыть власти по политическим мотивам. Алексеев попросил ярославцев помочь «Нефти» материально.
Несмотря на возможность рассчитаться с долгами, Алексеев не планирует оставаться в ДК «Нефтяник». Он полагает, что «работать всё равно не дадут».
История с закрытием киноклуба «Нефть» получила большой резонанс в социальных сетях. Многие ярославцы высказывают поддержку клубу и его основателю Андрею Алексееву.
Проблемы клуба начались в 2019 году, когда на премьере документального фильма «Мы объявляем вам весну» отключили свет, а затем в киноклуб явилась полиция. В 2020 году в клубе перед выборами встретился со своими сторонниками экс-губернатор, кандидат в депутаты Госдумы Анатолий Лисицын. Именно с этой встречей Андрей Алексеев связал решение арендодателя о расторжении договора. Перед этим в клубе также отключили электричество.