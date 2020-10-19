Санкт-Петербург, 19 октября, 2020, 10:38 — ИА Регнум. Адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова подал в Следственный комитет РФ и Генеральную прокуратуру РФ заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Евгения Понасенкова и иных лиц за угрозу убийством и причинением тяжкого вреда здоровью. Об этом 19 октября корреспонденту ИА REGNUM рассказал сам адвокат Александр Торгашев.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Адвокаты Соколова — Сергей Лукьянов (слева) и Александр Торгашев

Как пояснил защитник, с 2018 по 2019 год его подзащитный Олег Соколов подвергался со стороны Понасенкова систематической травле. На телефон историка не раз приходили смс-сообщения и поступали звонки с угрозами, а также угрожающие письма его подзащитный получал по электронной почте.

Кроме того, стены парадной его дома на набережной реки Мойки неоднократно расписывались красной краской, под дверь квартиры подбрасывались дохлые крысы. Такие же действия, как заявляет защита Соколова, предпринимались и в адрес его близких, в том числе аспирантки Анастасии Ещенко.

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«Эти угрозы являлись составной частью организованной против Олега Соколова травли,— считает Александр Торгашев. — Все сообщения и смс объединены тем, что были направлены к выгоде и интересу одного человека — Евгения Понасенкова».

По словам адвоката, угрозы жизни и здоровью были направлены на то, чтобы историк признал свою неправоту касательно критики Понасенкова, чтобы он отказался от иска к оппоненту об опровержении сведений о якобы плагиате Соколова.

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Кроме того, по словам адвоката, Олегу Соколову угрожали публикацией личной переписки Анастасии Ещенко в одной из социальных сетей, которая, как считали злоумышленники, поломает им совместную жизнь.

«В 2020 году мне на телефон и электронную почту также поступают угрозы, чтобы я прекратил защищать Олега Соколова. Стилистика, допущенные в тексте угроз выражения позволяют говорить, что отправитель тот же, что посылал письма Олегу Соколову и Анастасии Ещенко», — резюмировал адвокат Торгашев.

Напомним, во время судебного процесса обвиняемый в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко историк Олег Соколов не раз заявлял, что до совершения преступления его якобы довела многолетняя травля со стороны Понасенкова.

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