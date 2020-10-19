Тюмень, 19 октября, 2020, 10:02 — ИА Регнум. В Тюменской области приостановлена профилактическая и плановая медицинская помощь в связи с эпидемиологической обстановкой по распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

(сс) Piron Guillaume В операционной

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В октябре 2020 года отмечается рост заболеваемости внебольничными пневмониями, из которых 23% обусловлены заболеванием COVID-19, отмечают в ведомстве. Около 30% тюменских медицинских работников находится на больничных, остальным приходится работать практически за двоих в сложных условиях, когда еженедельно формируются новые выездные бригады медиков для борьбы с COVID-19 и ОРВИ.

«С учетом эпидемиологической ситуации в регионе, а также для обеспечения доступности медицинской помощи и перераспределения медицинского персонала вводятся ограничения по оказанию профилактической и плановой медицинской помощи», — говорится в сообщении департамента.

Кроме того, приостановлен амбулаторный приём пациентов узкими специалистами. В стационарах на более поздний срок переносятся плановые госпитализации и операции. Исключение составляют кардиология, онкология, травматология и гематология, а также экстренные случаи.