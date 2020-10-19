Ярославль, 19 октября, 2020, 09:49 — ИА Регнум. В Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника колонии № 3 в Угличе Романа Дарушина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Фото страницы Ирины Бирюковой в Facebook Исправительная колония №3 Углича

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета по Ярославской области, сотрудник УФСИН подозревается в хищении вверенного имущества, совершенного с использованием служебного положения.

«По данным следствия, в период с марта по июнь текущего года, подозреваемый, занимающий должность начальника ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ярославской области, вывез с территории колонии состоящее на балансе учреждения имущество, после чего реализовал его», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Подозреваемый был задержан. 18 октября в суде решался вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие ходатайствовало об аресте Дарушина, однако суд принял решение поместить начальника колонии под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.