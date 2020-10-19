Махачкала, 19 октября, 2020, 09:48 — ИА Регнум. В Дагестане завершено расследование в отношении члена преступного сообщества, обвиняемого в хищении газа в крупном размере. По делу проходят более десяти человек, материалы об одном из фигурантов — 44-летнем жителе города Махачкалы — направлены для рассмотрения в суд, сообщили 19 октября в пресс-службе Следственного комитета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Его обвиняют в участии в преступном сообществе, которое совершило мошенничество в особо крупном размере. Сумма ущерба от преступных действий составила более 4 млрд рублей. В период с 2017 по 2018 годы ряд сотрудников ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и его территориальных участков организовали схему, по которой смогли путем создания фиктивной задолженности, увода части денежных средств, оплаченных потребителями Дагестана, похитить и реализовать юрлицам и физическим лицам природный газ в обход приборов учета. Полученные от реализации этой схемы средства они присваивали себе.

«В результате противоправных действий членов организованной группы и нормативных начислений платы за газ под предлогом несвоевременного предоставление абонентами сведений приборов учета, совершено хищение газа на сумму свыше 4 миллиардов рублей», — говорится в сообщении СКР.

В настоящее время организатор преступного сообщества Сергей Горбунов всё еще находится в бегах, его и еще одного члена группы мошенников объявили в международный розыск. По десяти участникам преступного сообщества, среди которых экс-гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимир Анастасов, уголовные дела уже направлены в суд.