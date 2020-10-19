Санкт-Петербург, 19 октября, 2020, 09:30 — ИА Регнум. В Петербурге утром в понедельник, 19 октября, прошел первый в этом сезоне снег с дождем, сопровождаемый порывистым ветром, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как объяснил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в Петербургский регион его принес циклонический вихрь.

Дарья Драй ИА REGNUM Первый снег в одном из районов Петербурга

По словам синоптика, из-за холодного фронта в Северной столице ожидается облачная погода, пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, а температурный фон окажется на 2−3 градуса ниже климатической нормы.

«Температура воздуха +3… +5 градусов, по Ленинградской области +1… +6 градусов. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы», — пояснил специалист.

Читайте также: Дорожники Ленобласти готовы к первому снегу

Напомним, ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в этом году в городе зимой будут работать 650 единиц внутридворовой техники и более полутора тысяч средств малой механизации. Также убирать город будут семь тысяч дворников. Помимо этого, на зимний период заключены договоры с почти 500 кровельщиками для уборки крыш, при необходимости будут привлечены еще 1200 кровельщиков.

Читайте также: Петербургу не хватает дворников для уборки снега