Ставрополь, 19 октября, 2020, 08:56 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Ставропольского края требует с поставщика 19 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, которые были закуплены в рамках контракта в апреле 2020 года, 27,55 млн рублей, что соответствует цене контракта. Ответчик — московское ООО «ГК «Отечественные приборы». Иск пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

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Исковое заявление поступило в арбитраж Ставропольского края 16 октября 2020 года. В начале апреля 2020 года с ООО «ГК «Отечественные приборы», которое выступает ответчиком в деле, был заключён контракт на сумму 27,55 млн рублей на поставку 19 аппаратов ИВЛ «Авента-М» стоимостью по 1,45 млн рублей каждый.

На сегодня контракт числится в стадии исполнения.

Напомним, после пожаров в палатах больниц Москвы, оснащённых аппаратами ИВЛ, Росздравнадзор приостановил применение «аппаратов ИВЛ «АВЕНТА-М», произведённых с 1 апреля 2020 года» на заводе «Ростеха». Производителем аппаратов является Уральский приборостроительный завод из Свердловской области.