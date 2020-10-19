Чита, 19 октября, 2020, 07:57 — ИА Регнум. Все школы Забайкалья переводят на дистанционное обучение из-за вспышек COVID-19. Власти региона полагают, что своевременное дистанцирование позволит снизить резкий рост заболевания в организованных коллективах. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

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"Все школы, которые могут работать удаленно, переводим на дистанционное обучение в ближайшие дни. Ускоряем и увеличиваем каникулы на одну-две недели», — сказал глава региона Александр Осипов. Он также отметил, что и в детских садах необходимо снижать количество детей, которые приходят в группы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой, количество смертей от COVID-19 растет каждый день. За последние сутки зафиксировано ещё пять летальных случаев, связанных с новой коронавирусной инфекцией.

Общее количество выявленных носителей коронавируса составляет уже 9084 человека, причём 198 добавились только за 18 октября.