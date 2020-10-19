Москва, 19 октября, 2020, 07:57 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы получил крупный финансовый иск к АО «Главзарубежстрой», которое позиционируется одним из главных зарубежных застройщиков МИД России и управления делами президента РФ. Истцом в деле на более чем 368 млн рублей является дирекция Минстроя России. Иск пока не принят к производству, как и второй, на 21 млн рублей, поданный в тот же день, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Застройка

ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации объектов культуры» Минстроя РФ обратилось с иском к АО ещё 5 октября 2020 года. Сумма претензий — 368 212 586,11 рубля.

В тот же день претензии от дирекции отдельным иском поступили и на сумму 21 675 000 рублей.

Также на 22 декабря назначено заседание по иску «Главзарубежстроя» к дирекции, в котором истец требует признания «незаконным отказа от исполнения государственного контракта №0373100009914000583−0007999−02 от 03 июля 2014».

На официальном сайте «Главзарубежстроя» отмечается, что компания ведёт реконструкцию и строительство российской собственности за пределами страны, в том числе консульств и посольств. Уточнено, что основные заказчики — это МИД РФ и управделами президента России.