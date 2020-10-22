Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости
Коронавирус продолжается распространяться в регионах России быстрыми темпами — каждый день выявляются новые антирекорды по числу новых случаев.
В медучреждениях увеличивают коечный фонд. Власти отмечают, что медики работают на пределе возможностей.
По данным Роспотребнадзора, в России выявлено уже 1 463 306 случаев заражения коронавирусом. Регионы постепенно ужесточают ограничения, школы частично переходят на удаленку.
О ситуации с распространением коронавируса в регионах РФ читайте в трансляции ИА REGNUM.
В отделениях ЗАГС Забайкалья приняты вынужденные меры профилактики в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу. Теперь на регистрацию брака могут пройти только молодожены, сообщает сегодня, 19 октября, специалист по связям с общественностью Департамента ЗАГС Забайкальского края Светлана Насибулина.
«Ситуация тревожная. Прислушаться к рекомендациям врачей гораздо проще, чем стать причиной болезни — своей и членов семьи. В 14 районах края в отделах ЗАГС работает по одному специалисту. В случае его заболевания государственная регистрация будет перенесена в другой район, что крайне нежелательно. Берегите себя и окружающих», — пояснила руководитель ведомства Ольга Корягина.
Об этом: На регистрацию брака в Забайкалье стали пускать только молодожёнов
Главврач краевой больницы им. Вагнера в Березниках жестко отчитал подчиненных из «коронавиурсного» отделения за то, что они отправляли пациентов домой дожидаться бригаду скорой помощи. Аудиозапись опубликована на портале ЕАН.
«У нас люди уже сами с COVID-19 приходят, и мы их посылаем домой, чтобы они по скорой приезжали. Как так?» — недоумевает руководитель клиники. Он подчеркнул, что всех пациентов, в том числе кто пришел самоходом, необходимо осматривать. Если человек имеет на руках документ, подтверждающий заражение коронавирусом, то таких пациентов отправлять домой недопустимо. Плановое отделение может отказать в приеме без направления, однако в экстренном отделении (именно таким является COVID-отделение) — другие правила.
«Еще раз узнаю, увижу, что вы больных отправляете вообще домой (сразу), — пеняйте на себя. Я вам устрою такую показательную казнь — вас ни в одной больнице края не возьмут никуда», — сказал главврач.
Об этом: В Прикамье главврач больницы устроил разнос подчинённым из COVID-отделения
Все школы Забайкалья переводят на дистанционное обучение из-за вспышек COVID-19. Власти региона полагают, что своевременное дистанцирование позволит снизить резкий рост заболевания в организованных коллективах. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.
«Все школы, которые могут работать удаленно, переводим на дистанционное обучение в ближайшие дни. Ускоряем и увеличиваем каникулы на одну-две недели», — сказал глава региона Александр Осипов. Он также отметил, что в детских садах также необходимо снижать количество детей, которые приходят в группы.
Увеличившаяся нынешней осенью заболеваемость новой коронавирусной инфекцией зимой пойдет на спад, а весной снова может вырасти, однако новая волна SARS-CoV-2 будет менее интенсивной. Об этом 19 октября заявил академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев в интервью «Парламентской газете».
Читайте подробнее: Академик РАН считает, что зимой число заразившихся SARS-CoV-2 уменьшится
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 19 октября, за прошедшие сутки выявлено 177 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
«Новокузнецк — 45, Осинники — 29, Прокопьевск — 26, Междуреченск — 20, Белово — девять, Мыски — девять, Беловский МР — восемь, Анжеро-Судженск — шесть, Топкинский МО — шесть, Ленинск-Кузнецкий — пять, Березовский — три, Киселевск — три, Кемерово — два, Полысаево — два, Краснобродский — один, Ижморский МО — один, Новокузнецкий МР — один, Юргинский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении.
Об этом: Новокузнецк сохраняет суточное антилидерство по коронавирусу в Кузбассе
В Свердловской области магазины продолжают обслуживать покупателей без масок. Это делается в нарушение указа губернатора Евгения Куйвашева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В частности, нарушение было выявлено в городе Первоуральске. На улице Трубников в магазине одной из региональных торговых сетей кассир обслужила покупательницу, на лице которой не было средств защиты.
Подробности в материале: Магазины Свердловской области продолжают обслуживать покупателей без масок
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 19 октября, всего в регионе выявлено 22 005 носителей SARS-CoV-2, причём 177 из них добавились только за последние сутки.
Не обошлось без новых летальных случаев. От COVID-19 погибли ещё два пациента, их общее число составляет уже 311 человек. Ещё 99 жителей региона — носителей коронавируса — скончались от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.
Об этом: Общее число жертв коронавируса в Приангарье превысило 400 человек
В Югре за минувшие сутки выявлено 199 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 19 октября сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 200 случаев.
Читайте также: В Югре за сутки подтвердили 199 случаев заражения коронавирусом
Уже через несколько месяцев около 15−20% пациентов, которые переболели COVID-19, теряют антитела к коронавирусу. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил академик Российской академии наук, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.
Читайте подробнее: РАН: каждый пятый переболевший COVID-19 теряет антитела
Весь акцент работы правительственных, государственных и муниципальных учреждений должен быть нацелен на борьбу с коронавирусом в Башкирии. Об этом 19 октября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По его словам, вновь началась тяжелая фаза по этой инфекции. Ситуация по показателям смертности и количества инфицированных, как в мире, так и в России, является более сложной, чем была весной. И это нужно понять.
Об этом: Глава Башкирии о ситуации с коронавирусом: более сложная, чем весной
В Ульяновской области из-за суточного роста выявляемых случаев заражения коронавирусом будут ограничены выезды муниципальных служащих за пределы территории.
Подробности в материале: В Ульяновской области ограничат выезды чиновников
Люди по-разному реагируют на стрессовые ситуации: кто-то впадает в ступор, кто-то намеренно игнорирует угрозу, но в Кузбассе предпочитают действовать. Об этом в новой колонке «Скорая помощь для медицины» заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.
Подробности в материале: Новая волна коронавируса проверила на прочность здравоохранение Кузбасса
Информация о грабителях, которые якобы просят людей примерить пропитанную наркотиками защитную маску, является недостоверной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе Свердловской области со ссылкой на МВД.
Жителям Среднего Урала начали пересылать сообщения о «волонтёрах», которые обходят жилые дома и просят граждан примерить маску, от которой жильцы сразу теряют сознание, чем и пользуются преступники.
«В МВД России отмечают, что этот фейк появился в ряде регионов страны», — передаёт оперштаб.
Граждан предупреждают, что распространение таких сведений влечёт за собой административную ответственность.
Читайте также: На Среднем Урале опровергли фейк о масках, «пропитанных наркотиками»
68 случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в Башкирии. Об этом 19 октября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По его словам, всего было выявлено в республике 9809 случаев заражения этой инфекцией. В настоящий момент в больницах продолжают лечиться 125 пациентов, из них у 120 человек фиксируется средняя и тяжелая степень тяжести. За минувшую неделю было выписано 320 человек.
Об этом: В Башкирии за сутки выявили 68 случаев заражения коронавирусом
Губернатор Омской области Александр Бурков обратился к руководителям промышленных предприятий, организаций с просьбой «изыскать возможность как можно больше своих работников перевести на дистанционный режим работы».
По его словам, областное правительстве уже проделало такую работу:
«Часть работников сегодня работает в дистанционном режиме, выполняя все свои должностные обязанности».
Читайте также: Правительство Омской области частично перешло на дистанционную работу
Коронавирус — теперь часть нашей жизни. И он по-прежнему опасен. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.
Подробности в материале: Губернатор Кузбасса напомнил о персональной ответственности из-за COVID-19
Работодатели Хабаровского края не спешат переводить беременных женщин на обязательный дистанционный режим работы. Не соблюдается масочный режим в общественном транспорте.
Об этом: Врио губернатора Хабаровского края пригрозил главврачам кадровыми решениями
В Ульяновской области могут ввести «крайние меры», если заражаемость коронавирусом примет лавинообразный характер.
Подробности в материале: Ульяновскоие власти не исключают возврата «крайних мер» из-за коронавируса
В Перми завершил свою работу международный фестиваль LAMPA FILM FEST 2020. Организаторы учли пандемию коронавирусной инфекции и учредили спецприз в номинации #ВСЕВМЕСТЕ за медиапродвижение личных подвигов и общественных инициатив в период распространения COVID-19. Награду получил цикл работ #ПомогиВрачам с участием Ромы Зверя, Ксении Раппопорт и Евгения Миронова — Фонд «Живой» (Москва).
Читайте подробнее: В Перми объявлены призёры международного кинофестиваля «Лампа»
Школы Бурятии, которые ранее были отправлены на «удалёнку», остаются на дистанционном обучении. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов.
Читайте также: Школы Бурятии из-за коронавируса оставили на «удалёнке»
Пермский край получил две новые установки для тестирования методом ПЦР анализов на коронавирус. Оборудование поступило в Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, сообщает пресс-служба администрации Прикамья.
В настоящее время установки проходят подготовку к работе с автоматизированной системой пробоподготовки, поступление которой ожидается в конце октября. Данная система поможет автоматизировать процесс заготовки проб для проведения анализа на поступивших установках.
Главврач краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Евгений Сармометов отметил, что новое оборудование позволит увеличить скорость исследования тестов вдвое. «Если сегодня мы делаем около 420 анализов в сутки, то теперь сможем делать около 960», — сказал он.
Подробности в материале: В Прикамье вдвое увеличат скорость обработки тестов на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал причины, по которым Москва лидирует по выявленным случаям заражения коронавирусом. Об этом 19 октября глава столицы написал в личном блоге.
По мнению Собянина, причин у высокой статистики несколько. Первая — численность населения.
«В Москве живет в десять раз больше людей, чем в среднем российском регионе», — сказал он.
Дополнительный терапевтический корпус в РКБ им. Куватова, в котором весной уже лечили пациентов с COVID-19, вновь открылся 18 октября для лечения больных с этой болезнью в Уфе. Об этом 18 октября сообщил главный̆ врач РКБ им. Куватова Шамиль Булатов на совей странице в социальной сети.
По его словам, в отдельном здании был перепрофилирован коечный фонд терапевтического корпуса в количестве 160 коек, включая 12 реанимационных коек. При этом 30 коек находятся в резерве.
Читайте подробнее: В Башкирии в РКБ им. Куватова возобновляется прием пациентов с COVID-19
В Плюсском психоневрологическом интернате Псковской области возник новый очаг распространения коронавирусной инфекции, сообщил 19 октября губернатор региона Михаил Ведерников.
Читайте также: В Плюсском районе Псковской области очаг ковида выявлен в ПНИ
В Бурятии из-за коронавируса определили новые, единые для всех школ, сроки каникул. Они начнутся со 2 ноября и продлятся до 14 ноября. Решение принято на очередном заседании республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции сегодня, 19 октября.
Подробности в материале: В школах Бурятии увеличили сроки осенних каникул
В Челябинской области второй день подряд снижается количество выявленных за сутки носителей коронавируса. Это следует из сообщения регионального оперштба.
За 18 октября в регионе было обнаружено 107 заразившихся, среди которых четыре школьника. За 17-е эта цифра составляла 110, а за 16-е — 113. При этом по сравнению с началом октября отмечен существенный рост. За 30 сентября на Южном Урале было обнаружено 89 вирусоносителей.
Читайте подробнее: В Челябинской области снижается число заразившихся коронавирусом
В Саратовской области по состоянию на 19 октября коронавирус выявлен у 18 250 человек, за сутки инфекцию подтвердили еще у 163 жителей региона. Накануне инфицированы были 168 пациентов. Выздоровели с начала пандемии 12 216 человек, за сутки — 30 пациентов. Всего скончались 136 саратовцев.
Читайте также: Ещё 163 жителя Саратовской области заразились SARS-CoV-2
Беременных женщин переведут на удаленный режим работы в Башкирии. Об этом 19 октября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По его словам, во всех подведомственных госучреждения, где глава республики может дать поручение, всех беременных женщин необходимо отправить на дистанционную работу.
Подробности в материале: В Башкирии всех работающих беременных женщин отправят на «удаленку»
У главы Находкинского городского округа в Приморье Тимура Магинского лабораторно подтверждён коронавирус, чиновник находится в госпитале.
Читайте также: В Приморье у мэра крупного города выявили коронавирус
В Бурятии общеобразовательные организации совместно с министерством образования и науки республики приступили к корректировке учебных планов. Это связано с тем, что ранее было принято решение об увеличении продолжительности осенних каникул для школьников из-за коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В школах Бурятии корректируют учебные планы из-за коронавируса
В Москве может произойти перепрофилирование больниц из-за распространения коронавируса. Об этом 19 октября написал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
По словам мэра, в столице развёрнуто 15 тыс. специализированных коек для борьбы с ковидом. Пока эти объёмы обеспечивают запас в 50% от потребности, но в дальнейшем ситуация может измениться.
Об этом: Собянин допустил снижение плановой помощи в больницах Москвы
Введение комендантского часа для борьбы с распространением коронавируса является крайней мерой. Об этом 19 октября написал мэр Сергей Собянин в личном блоге.
По словам главы столицы, в Москве это применяться не будет.
Читайте подробнее: Собянин оценил возможность введения в Москве комендантского часа
В Перми дополнительный семиэтажный корпус клинической больницы Свердловского района города перепрофилирован под лечение COVID-пациентов. Для них развернуто 167 коек, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Как отметили в минздраве, меры приняты в связи с потребностью в больничном наблюдении пациентов, поступающих на скорых со всего Свердловского района. Он является самым густонаселенным районом муниципалитета.
Читайте подробнее: В Перми открыли ещё один COVID-центр
В Омкой области в связи с угрозой распространения коронавируса необходимо помочь врачам. Об этом в своём видеообращении, размещённом 19 октября в инстаграме, сказал губернатор региона Александр Бурков.
«В связи с этим мы направляем дополнительно ординаторов из медицинской академии для работы как в поликлиниках, так и в стационарах», — отметил губернатор.
Об этом: В омские ковид-госпитали направляют на работу ординаторов
В Бурятии на дооснащение клинико-диагностических лабораторий направлено дополнительно 24,7 млн рублей. Сделано это для дальнейшего проведения бесперебойной диагностики COVID-19.
Читайте подробнее: Лаборатории Бурятии дооснастят ещё на 24,7 млн рублей
Число телефонных каналов для приема звонков на горячих линиях в поликлиниках Воронежской области будет увеличено. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 октября в пресс-службе правительства региона
Читайте также: В воронежских поликлиниках увеличат число каналов горячих линий
В Челябинской области за 18 октября скончались ещё семеро пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
От COVID-19 умерли три женщины. Им было 71 год, 72 и 77 лет. Ещё четыре человека ушли по другим причинам. У двух мужчин 64 и 84 лет и двух женщин 73 и 74 лет имелись сердечно-сосудистые заболевания, а у одного из пациентов ещё и сахарный диабет.
Читайте подробнее: В Челябинской области от COVID-19 умерли ещё три женщины
Оптимальной стратегией для Москвы в борьбе с распространением коронавируса является средний путь. Об этом 19 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
По словам мэра, есть два крайних способа борьбы — полный отказ от ограничительных мер или закрытие города, введение в нём комендантского часа.
«Оптимальная стратегия заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер, — рассказал Собянин. — Не трогать основные сектора экономики, не лишать людей работы, но при этом найти возможность прервать цепочки распространения коронавируса».
Подробности в материале: Собянин раскрыл стратегию Москвы в борьбе с пандемией
Медицинских инспекторов назначат на каждом предприятии в Башкирии. Соответствующее поручение дал глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.
По его словам, благодаря слаженной профилактической работе медицинских инспекторов в республике эффективно прошли и выдержали первый удар в школах региона: заболело мизерное количество учителей и школьников. И это благодаря инспекторам.
Читайте подробнее: Глава Башкирии поручил в каждой организации назначить мединспектора
Студентам российских вузов не придётся переходить на удалённый формат обучения, если будет соблюдаться ряд условий. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Читайте подробнее: В Роспотребнадзоре разъяснили, как сохранить очные занятия в вузах
В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 19 октября, за прошедшие сутки выявлено 157 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время 48 человек были выписаны с выздоровлением. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Читайте также: Количество новосибирских пациентов с COVID-19 превысило 15 тысяч
В Москве могут быть приняты отдельные точечные решения для противодействия распространению коронавируса. Об этом 19 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
«Я не вижу необходимости для принятия более жестких мер, хотя отдельные точечные решения исключать нельзя», — написал он.
Подробности в материале: Собянин оценил возможность введения в Москве жёстких ограничений
На две недели продлён режим безопасного поведения для пожилых граждан в Волгоградской области, режим ограничений будет действовать до 1 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В Волгоградской области продлили режим безопасного поведения для пожилых
237 новых носителей коронавируса выявлены в Воронежской области за минувшие сутки, об этом сообщили 19 октября в региональном оперативном штабе. По сравнению с предыдущими сутками число новых носителей немного выросло — на утро 18 октября сообщалось о 233 новых пациентах.
Читайте подробнее: В Воронежской области коронавирус выявили ещё у 237 человек
В Оренбургской области в течение недели (12−16 октября) за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции закрыто девять организаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.
По данным ведомства, за пять рабочих дней проведено 40 мероприятий по проверке соблюдения требований санитарного законодательства, 16 внеплановых проверок. В отношении нарушителей возбуждено 30 административных дел. По результатам рассмотрения протоколов наложено штрафов в общей сложности на 726,5 тыс. рублей.
Читайте также: В Оренбуржье наказаны нарушители мер профилактики COVID-19
Со времени взрывного роста заболеваемости среди носителей SARS-CoV-2 в Алтайском крае прошло примерно около двух недель. За это время заболевших пневмонией и ОРВИ, судя по данным оперативного штаба на 19 октября, стало в десятки раз больше, произошёл значительный рост летальных исходов (123 пациента за последние две недели).
Читайте подробнее: За две недели на Алтае скончались более 100 носителей коронавируса
У жителей Саратовской области появится возможность пожаловаться через сайт Роспотребнадзора на несоблюдение санитарных требований в общественных местах.
Об этом: Саратовцы смогут жаловаться на нарушителей масочного режима
В Ульяновской области развернут ещё 250 коек для пациентов с COVID-19, при этом помощь медицинским работникам будут оказывать ординаторы и старшекурсники.
Подробности в материале: В Ульяновской области к борьбе с коронавирусом привлекут студентов
В Тюменской области приостановлена профилактическая и плановая медицинская помощь в связи с эпидемиологической обстановкой по распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.
В октябре 2020 года отмечается рост заболеваемости внебольничными пневмониями, из которых 23% обусловлены заболеванием COVID-19, отмечают в ведомстве. Около 30% тюменских медицинских работников находится на больничных, остальным приходится работать практически за двоих в сложных условиях, когда еженедельно формируются новые выездные бригады медиков для борьбы с COVID-19 и ОРВИ.
Об этом: В Тюменской области приостановлена плановая медицинская помощь
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал начало проверок фактического соблюдения режима удалённой работы в компаниях. Об этом 19 октября он написал в личном блоге.
«С понедельника начнём проверять выполнение организациями требования предоставить информацию о переводе части сотрудников на удалёнку, — сообщил Собянин. — А ещё через несколько дней — начнутся проверки фактического соблюдения режима дистанционной работы».
Читайте подробнее: В Москве начнутся проверки бизнеса по соблюдению «удалёнки»
В настоящее время глава города Находка, находящегося в Приморском крае, Тимур Магинский госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом 19 октября сообщил глава пресс-службы администрации города Роман Лаврентьев, его слова приводит «Интерфакс».
Читайте подробнее: Глава города Находка заразился коронавирусом
В Бурятии в аптеки государственного предприятия «Бурят-Фармация» поступил в продажу экспресс-тест для выявления антител к вирусу SARS-CoV-2. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики.
Читайте подробнее: Аптеки Бурятии начали продавать экспресс-тест на антитела к COVID-19
В Республике Карелия число жителей, инфицированных коронавирусной инфекцией за всё время пандемии, достигло 5306