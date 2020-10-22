Коронавирус продолжается распространяться в регионах России быстрыми темпами — каждый день выявляются новые антирекорды по числу новых случаев. В медучреждениях увеличивают коечный фонд. Власти отмечают, что медики работают на пределе возможностей. По данным Роспотребнадзора, в России выявлено уже 1 463 306 случаев заражения коронавирусом. Регионы постепенно ужесточают ограничения, школы частично переходят на удаленку. О ситуации с распространением коронавируса в регионах РФ читайте в трансляции ИА REGNUM.

Коронавирус в России. Иван Шилов ИА REGNUM

07:45 19.10.2020 В отделениях ЗАГС Забайкалья приняты вынужденные меры профилактики в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу. Теперь на регистрацию брака могут пройти только молодожены, сообщает сегодня, 19 октября, специалист по связям с общественностью Департамента ЗАГС Забайкальского края Светлана Насибулина. «Ситуация тревожная. Прислушаться к рекомендациям врачей гораздо проще, чем стать причиной болезни — своей и членов семьи. В 14 районах края в отделах ЗАГС работает по одному специалисту. В случае его заболевания государственная регистрация будет перенесена в другой район, что крайне нежелательно. Берегите себя и окружающих», — пояснила руководитель ведомства Ольга Корягина. Об этом: На регистрацию брака в Забайкалье стали пускать только молодожёнов

07:46 19.10.2020 Главврач краевой больницы им. Вагнера в Березниках жестко отчитал подчиненных из «коронавиурсного» отделения за то, что они отправляли пациентов домой дожидаться бригаду скорой помощи. Аудиозапись опубликована на портале ЕАН. «У нас люди уже сами с COVID-19 приходят, и мы их посылаем домой, чтобы они по скорой приезжали. Как так?» — недоумевает руководитель клиники. Он подчеркнул, что всех пациентов, в том числе кто пришел самоходом, необходимо осматривать. Если человек имеет на руках документ, подтверждающий заражение коронавирусом, то таких пациентов отправлять домой недопустимо. Плановое отделение может отказать в приеме без направления, однако в экстренном отделении (именно таким является COVID-отделение) — другие правила. «Еще раз узнаю, увижу, что вы больных отправляете вообще домой (сразу), — пеняйте на себя. Я вам устрою такую показательную казнь — вас ни в одной больнице края не возьмут никуда», — сказал главврач. Об этом: В Прикамье главврач больницы устроил разнос подчинённым из COVID-отделения

07:57 19.10.2020 Все школы Забайкалья переводят на дистанционное обучение из-за вспышек COVID-19. Власти региона полагают, что своевременное дистанцирование позволит снизить резкий рост заболевания в организованных коллективах. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора. «Все школы, которые могут работать удаленно, переводим на дистанционное обучение в ближайшие дни. Ускоряем и увеличиваем каникулы на одну-две недели», — сказал глава региона Александр Осипов. Он также отметил, что в детских садах также необходимо снижать количество детей, которые приходят в группы. Об этом: Забайкальские школы переходят на «дистанционку»

08:13 19.10.2020 Увеличившаяся нынешней осенью заболеваемость новой коронавирусной инфекцией зимой пойдет на спад, а весной снова может вырасти, однако новая волна SARS-CoV-2 будет менее интенсивной. Об этом 19 октября заявил академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев в интервью «Парламентской газете». Читайте подробнее: Академик РАН считает, что зимой число заразившихся SARS-CoV-2 уменьшится

08:13 19.10.2020 В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 19 октября, за прошедшие сутки выявлено 177 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона. «Новокузнецк — 45, Осинники — 29, Прокопьевск — 26, Междуреченск — 20, Белово — девять, Мыски — девять, Беловский МР — восемь, Анжеро-Судженск — шесть, Топкинский МО — шесть, Ленинск-Кузнецкий — пять, Березовский — три, Киселевск — три, Кемерово — два, Полысаево — два, Краснобродский — один, Ижморский МО — один, Новокузнецкий МР — один, Юргинский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении. Об этом: Новокузнецк сохраняет суточное антилидерство по коронавирусу в Кузбассе

08:22 19.10.2020 В Свердловской области магазины продолжают обслуживать покупателей без масок. Это делается в нарушение указа губернатора Евгения Куйвашева, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В частности, нарушение было выявлено в городе Первоуральске. На улице Трубников в магазине одной из региональных торговых сетей кассир обслужила покупательницу, на лице которой не было средств защиты. Подробности в материале: Магазины Свердловской области продолжают обслуживать покупателей без масок

08:32 19.10.2020 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 19 октября, всего в регионе выявлено 22 005 носителей SARS-CoV-2, причём 177 из них добавились только за последние сутки. Не обошлось без новых летальных случаев. От COVID-19 погибли ещё два пациента, их общее число составляет уже 311 человек. Ещё 99 жителей региона — носителей коронавируса — скончались от иных заболеваний, не связанных с COVID-19. Об этом: Общее число жертв коронавируса в Приангарье превысило 400 человек

08:39 19.10.2020 В Югре за минувшие сутки выявлено 199 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 19 октября сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 200 случаев. Читайте также: В Югре за сутки подтвердили 199 случаев заражения коронавирусом

08:40 19.10.2020 Уже через несколько месяцев около 15−20% пациентов, которые переболели COVID-19, теряют антитела к коронавирусу. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил академик Российской академии наук, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян. Читайте подробнее: РАН: каждый пятый переболевший COVID-19 теряет антитела

08:44 19.10.2020 Весь акцент работы правительственных, государственных и муниципальных учреждений должен быть нацелен на борьбу с коронавирусом в Башкирии. Об этом 19 октября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве. По его словам, вновь началась тяжелая фаза по этой инфекции. Ситуация по показателям смертности и количества инфицированных, как в мире, так и в России, является более сложной, чем была весной. И это нужно понять. Об этом: Глава Башкирии о ситуации с коронавирусом: более сложная, чем весной

08:45 19.10.2020 В Ульяновской области из-за суточного роста выявляемых случаев заражения коронавирусом будут ограничены выезды муниципальных служащих за пределы территории. Подробности в материале: В Ульяновской области ограничат выезды чиновников

08:51 19.10.2020 Люди по-разному реагируют на стрессовые ситуации: кто-то впадает в ступор, кто-то намеренно игнорирует угрозу, но в Кузбассе предпочитают действовать. Об этом в новой колонке «Скорая помощь для медицины» заявил губернатор региона Сергей Цивилёв. Подробности в материале: Новая волна коронавируса проверила на прочность здравоохранение Кузбасса

08:53 19.10.2020 Информация о грабителях, которые якобы просят людей примерить пропитанную наркотиками защитную маску, является недостоверной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе Свердловской области со ссылкой на МВД. Жителям Среднего Урала начали пересылать сообщения о «волонтёрах», которые обходят жилые дома и просят граждан примерить маску, от которой жильцы сразу теряют сознание, чем и пользуются преступники. «В МВД России отмечают, что этот фейк появился в ряде регионов страны», — передаёт оперштаб. Граждан предупреждают, что распространение таких сведений влечёт за собой административную ответственность. Читайте также: На Среднем Урале опровергли фейк о масках, «пропитанных наркотиками»

08:56 19.10.2020 68 случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в Башкирии. Об этом 19 октября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве. По его словам, всего было выявлено в республике 9809 случаев заражения этой инфекцией. В настоящий момент в больницах продолжают лечиться 125 пациентов, из них у 120 человек фиксируется средняя и тяжелая степень тяжести. За минувшую неделю было выписано 320 человек. Об этом: В Башкирии за сутки выявили 68 случаев заражения коронавирусом

08:57 19.10.2020 Губернатор Омской области Александр Бурков обратился к руководителям промышленных предприятий, организаций с просьбой «изыскать возможность как можно больше своих работников перевести на дистанционный режим работы». По его словам, областное правительстве уже проделало такую работу: «Часть работников сегодня работает в дистанционном режиме, выполняя все свои должностные обязанности». Читайте также: Правительство Омской области частично перешло на дистанционную работу

08:58 19.10.2020 Коронавирус — теперь часть нашей жизни. И он по-прежнему опасен. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. Подробности в материале: Губернатор Кузбасса напомнил о персональной ответственности из-за COVID-19

08:59 19.10.2020 Работодатели Хабаровского края не спешат переводить беременных женщин на обязательный дистанционный режим работы. Не соблюдается масочный режим в общественном транспорте. Об этом: Врио губернатора Хабаровского края пригрозил главврачам кадровыми решениями

09:00 19.10.2020 В Ульяновской области могут ввести «крайние меры», если заражаемость коронавирусом примет лавинообразный характер. Подробности в материале: Ульяновскоие власти не исключают возврата «крайних мер» из-за коронавируса

09:03 19.10.2020 В Перми завершил свою работу международный фестиваль LAMPA FILM FEST 2020. Организаторы учли пандемию коронавирусной инфекции и учредили спецприз в номинации #ВСЕВМЕСТЕ за медиапродвижение личных подвигов и общественных инициатив в период распространения COVID-19. Награду получил цикл работ #ПомогиВрачам с участием Ромы Зверя, Ксении Раппопорт и Евгения Миронова — Фонд «Живой» (Москва). Читайте подробнее: В Перми объявлены призёры международного кинофестиваля «Лампа»

09:03 19.10.2020 Работа Мариинской больницы © ИА REGNUM

09:09 19.10.2020 Школы Бурятии, которые ранее были отправлены на «удалёнку», остаются на дистанционном обучении. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов. Читайте также: Школы Бурятии из-за коронавируса оставили на «удалёнке»

09:17 19.10.2020 Пермский край получил две новые установки для тестирования методом ПЦР анализов на коронавирус. Оборудование поступило в Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, сообщает пресс-служба администрации Прикамья. В настоящее время установки проходят подготовку к работе с автоматизированной системой пробоподготовки, поступление которой ожидается в конце октября. Данная система поможет автоматизировать процесс заготовки проб для проведения анализа на поступивших установках. Главврач краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Евгений Сармометов отметил, что новое оборудование позволит увеличить скорость исследования тестов вдвое. «Если сегодня мы делаем около 420 анализов в сутки, то теперь сможем делать около 960», — сказал он. Подробности в материале: В Прикамье вдвое увеличат скорость обработки тестов на коронавирус

09:17 19.10.2020 Мэр Москвы Сергей Собянин назвал причины, по которым Москва лидирует по выявленным случаям заражения коронавирусом. Об этом 19 октября глава столицы написал в личном блоге. По мнению Собянина, причин у высокой статистики несколько. Первая — численность населения. «В Москве живет в десять раз больше людей, чем в среднем российском регионе», — сказал он. Об этом: Собянин объяснил «коронавирусное» лидерство Москвы

09:18 19.10.2020 Дополнительный терапевтический корпус в РКБ им. Куватова, в котором весной уже лечили пациентов с COVID-19, вновь открылся 18 октября для лечения больных с этой болезнью в Уфе. Об этом 18 октября сообщил главный̆ врач РКБ им. Куватова Шамиль Булатов на совей странице в социальной сети. По его словам, в отдельном здании был перепрофилирован коечный фонд терапевтического корпуса в количестве 160 коек, включая 12 реанимационных коек. При этом 30 коек находятся в резерве. Читайте подробнее: В Башкирии в РКБ им. Куватова возобновляется прием пациентов с COVID-19

09:20 19.10.2020 В Плюсском психоневрологическом интернате Псковской области возник новый очаг распространения коронавирусной инфекции, сообщил 19 октября губернатор региона Михаил Ведерников. Читайте также: В Плюсском районе Псковской области очаг ковида выявлен в ПНИ

09:22 19.10.2020 В Бурятии из-за коронавируса определили новые, единые для всех школ, сроки каникул. Они начнутся со 2 ноября и продлятся до 14 ноября. Решение принято на очередном заседании республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции сегодня, 19 октября. Подробности в материале: В школах Бурятии увеличили сроки осенних каникул

09:23 19.10.2020 В Челябинской области второй день подряд снижается количество выявленных за сутки носителей коронавируса. Это следует из сообщения регионального оперштба. За 18 октября в регионе было обнаружено 107 заразившихся, среди которых четыре школьника. За 17-е эта цифра составляла 110, а за 16-е — 113. При этом по сравнению с началом октября отмечен существенный рост. За 30 сентября на Южном Урале было обнаружено 89 вирусоносителей. Читайте подробнее: В Челябинской области снижается число заразившихся коронавирусом

09:23 19.10.2020 В Саратовской области по состоянию на 19 октября коронавирус выявлен у 18 250 человек, за сутки инфекцию подтвердили еще у 163 жителей региона. Накануне инфицированы были 168 пациентов. Выздоровели с начала пандемии 12 216 человек, за сутки — 30 пациентов. Всего скончались 136 саратовцев. Читайте также: Ещё 163 жителя Саратовской области заразились SARS-CoV-2

09:25 19.10.2020 Беременных женщин переведут на удаленный режим работы в Башкирии. Об этом 19 октября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве. По его словам, во всех подведомственных госучреждения, где глава республики может дать поручение, всех беременных женщин необходимо отправить на дистанционную работу. Подробности в материале: В Башкирии всех работающих беременных женщин отправят на «удаленку»

09:26 19.10.2020 У главы Находкинского городского округа в Приморье Тимура Магинского лабораторно подтверждён коронавирус, чиновник находится в госпитале. Читайте также: В Приморье у мэра крупного города выявили коронавирус

09:29 19.10.2020 В Бурятии общеобразовательные организации совместно с министерством образования и науки республики приступили к корректировке учебных планов. Это связано с тем, что ранее было принято решение об увеличении продолжительности осенних каникул для школьников из-за коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В школах Бурятии корректируют учебные планы из-за коронавируса

09:29 19.10.2020 В Москве может произойти перепрофилирование больниц из-за распространения коронавируса. Об этом 19 октября написал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. По словам мэра, в столице развёрнуто 15 тыс. специализированных коек для борьбы с ковидом. Пока эти объёмы обеспечивают запас в 50% от потребности, но в дальнейшем ситуация может измениться. Об этом: Собянин допустил снижение плановой помощи в больницах Москвы

09:35 19.10.2020 Введение комендантского часа для борьбы с распространением коронавируса является крайней мерой. Об этом 19 октября написал мэр Сергей Собянин в личном блоге. По словам главы столицы, в Москве это применяться не будет. Читайте подробнее: Собянин оценил возможность введения в Москве комендантского часа

09:37 19.10.2020 В Перми дополнительный семиэтажный корпус клинической больницы Свердловского района города перепрофилирован под лечение COVID-пациентов. Для них развернуто 167 коек, сообщает пресс-служба краевой администрации. Как отметили в минздраве, меры приняты в связи с потребностью в больничном наблюдении пациентов, поступающих на скорых со всего Свердловского района. Он является самым густонаселенным районом муниципалитета. Читайте подробнее: В Перми открыли ещё один COVID-центр

09:38 19.10.2020 В Омкой области в связи с угрозой распространения коронавируса необходимо помочь врачам. Об этом в своём видеообращении, размещённом 19 октября в инстаграме, сказал губернатор региона Александр Бурков. «В связи с этим мы направляем дополнительно ординаторов из медицинской академии для работы как в поликлиниках, так и в стационарах», — отметил губернатор. Об этом: В омские ковид-госпитали направляют на работу ординаторов