Норильск, Красноярский край, 19 октября, 2020, 06:24 — ИА Регнум. В ходе расследования обстоятельств разлива нефтепродуктов в Норильске следователи проанализировали содержимое одного из мессенджеров, используемых Ринатом Ахметчиным, который в то время был главой Норильска. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Krskstate.ru Бывший глава Норильска Ринат Ахметчин

«Полученные сведения позволили выявить признаки преступной халатности, выразившейся в несвоевременном вводе режима ЧС и повлекшей существенное увеличение размера причинённого вреда», — цитирует Бастрыкина «Российская газета».

В целом, по его словам, расследуя причины аварии в Норильске, следователи применяли специальные технические средства.

Как сообщало ИА REGNUM, экологическая катастрофа в Норильске произошла 29 мая 2020 года. На территории ТЭЦ-3 НТЭК разрушился резервуар с дизтопливом, разлилось около 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Топливо попало в водные объекты. Была объявлена ЧС федерального характера.

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В сентябре 2020 года следствие объявило о завершении расследования уголовного дела в отношении теперь уже бывшего главы города Норильска Рината Ахметчина. Он обвиняется в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). По данным следствия, получив информацию об аварийном разливе нефтепродуктов, он своевременно не ввёл режим чрезвычайной ситуации, не организовал работы по предотвращению загрязнения дизтопливом грунта и акватории рек.

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