Усолье-Сибирское, Иркутская область, 19 октября, 2020, 06:22 — ИА Регнум. На территории «иркутского Чернобыля» — бывшего химического предприятия «Усольехимпром», где проводятся работы по утилизации опасных химических веществ, накануне днём, 18 октября, случилась нештатная ситуация — самовозгорание остатков содержимого в одной из ёмкостей. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

МЧС РФ На промплощадке «Усольхимпром» произошло самовозгорание остатков содержимого в одной из ёмкостей

По данным спасателей, неактивное горение сопровождалось химической реакцией с выделением белого дыма, однако по итогам исследования проб окружающего воздуха превышения предельно допустимой концентрации опасных веществ не зафиксировано. Угрозы для населения нет, потребовалось охлаждение ёмкости.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на промышленной площадке «Усольехимпрома» хранятся 1000 т опасных химических веществ, которые до сих пор не утилизированы. В июле 2019 года глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова сравнила угрозу глобальной экологической катастрофы на «Усольехимпроме» с той, что возникла после аварии на Чернобыльской АЭС.

На ситуацию неоднократно обращал внимание президент России Владимир Путин. Глава государства считает, что существующие там проблемы долгое время замалчивались. Ранее он дал ряд конкретных поручений правительству России и руководству Иркутской области.

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Безопасность проводимых работах на промплощадке «Усольехимпрома» обеспечивают 148 человек и 51 единица техники.