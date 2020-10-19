Благовещенск, 19 октября, 2020, 05:33 — ИА Регнум. В Амурской области за последние сутки выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число новых случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Свободном — 25. На втором месте Благовещенск — 14 новых случаев заражения за сутки, на третьем — Белогорск — 8, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Приамурье выявили 5201 носителя коронавируса. Большинство из них болеют пневмонией (47,6%) или ОРВИ (47,5%), остальные переносят заболевание бессимптомно. На понедельник, 12 октября, в области было выявлено 4833 носителя коронавируса. Таким образом за неделю в регионе лабораторно коронавирус подтвердился у 368 жителей.

Роспотребнадзор области сообщает о 57 летальных случаях пациентов с коронавирусом. Власти региона ранее заявляли о том, что от COVID-19 скончались уже 62 человека.

В Амурской области за весь период пандемии провели более 351 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине зарегистрировали первый случай смерти от COVID-19. Скончался 69-летний житель Южно-Сахалинска, который начинал лечение в частной клинике.