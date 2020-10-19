Вашингтон, 19 октября, 2020, 04:38 — ИА Регнум. Новую Великую депрессию предрёк США действующий президент Дональд Трамп в случае победы кандидата от демократов Джозефа Байдена на президентских выборах. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал 18 октября в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Невада.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Это голосование является выбором между супер-восстановлением страны Трампом и депрессией Байдена», — заявил американский лидер.

Также Трамп назвал предстоящее голосование за кандидатуру главы государства выбором «между прочными границами и отсутствием границ, между поддержкой полиции и прекращением ее финансирования, между получением вакцины в рекордные сроки для победы над вирусом и закрытием Байденом страны, чтобы убить экономику».

Кроме того, по мнению Трампа, в случае избрания президентом его соперника президентом США избиратели получат Великую депрессию и возрастание налогов. Самого же Байдена Трамп охарактеризовал как «наискучнейшего человека на свете».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Трамп обвинил ряд американских СМИ в замалчивании фактов, якобы свидетельствующих о причастности Байдена и его семьи к коррупционным схемам.