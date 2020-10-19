Мурманск, 19 октября, 2020, 03:30 — ИА Регнум. Арбитраж обнародовал подробности банкротства «Мурманского морского пароходства», объявленного несостоятельным около двух недель назад. Против введения конкурсного производства выступало министерство экономического развития региона, которое в письме заявляло, что это «повлечёт расторжение договора аренды теплохода «Клавдия Еланская»», «вследствие чего прекратит функционирование социально значимая морская линия «Мурманск-Островной-Мурманск», обеспечивающая транспортное сообщение с ЗАТО г. Островной, связь с которым осуществляется только морским транспортом». Теплоход был получен компанией-должником в рамках договора бербоут-чартера ОАО «Северное морское пароходство», передаёт ИА REGNUM.

Soul Train Главный офис Мурманского морского пароходства

Между тем в ходе слушаний было заявлено, что с некоторых пор «Мурманское морское пароходство» не входит в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. Аргументы министерства не возымели особого действия и ММП было обанкрочено.

Напомним, 6 октября 2020 года в отношении старейшего пароходства России было завершено наблюдение. На предприятии, объявленном банкротом, перешли к конкурсному производству. Срок процедуры определён до 6 апреля 2021 года. Ранее в отношении ММП был введён мораторий на банкротство, но он истёк незадолго до судебного вердикта.

Именно «Мурманское морское пароходство» до 2019 года перевозило пассажиров по Кольскому полуострову Мурманской области в рамках регулярных морских перевозок.

Решена дальнейшая судьба «Мурманского морского пароходства»