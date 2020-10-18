Элиста, 19 октября, 2020, 00:16 — ИА Регнум. Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков взял на контроль ситуацию с массовой гибелью рыбы на берегу Аршань-Зельменьского водохранилища. По его поручению создана экспертная группа, которая выяснит причины мора обитателей водохранилища.

Glava.region08.ru Бату Хасиков

«В настоящий момент произведён отбор проб воды, проводится мониторинг соседних водоёмов. Специалистами проверяются все возможные версии произошедшего. Взял данный вопрос на личный контроль. Результаты исследований и проверок должны быть предоставлены в ближайшее время», — написал Хасиков в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что по факту массовой гибели рыбы организована прокурорская проверка.