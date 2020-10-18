Таганрог, Ростовская область, 19 октября, 2020, 00:04 — ИА Регнум. Таганрог получит свыше 29 млн рублей из бюджета Ростовской области. Средства выделены на возмещение затрат по восстановлению канализационного коллектора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Канализационный коллектор

Работы на объекте продолжаются с 2018 года. За это время восстановлено 12 участков коллектора протяжённостью 3 км. В 2020 году в Таганроге приведены в порядок три аварийных участка.

Сумма затрат уже превысила 282 млн рублей.