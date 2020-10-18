Иерусалим, 18 октября, 2020, 23:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази направил запрос главе внешнеполитического ведомства Бахрейна Абделю Латифу бен Рашеду аз-Заяни на открытие посольства в королевстве. Об этом 19 октября сообщает израильское радио Kan.

Jayson De Leon Бахрейн

Ранее стороны подписали в столице Бахрейна, городе Манама, соглашение об установлении дипломатических отношений.

Кроме того, между Тель-Авивом и Манамой было подписано семь меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве.

Напомним, сегодня, 18 октября израильская делегация совершила первый в истории авиаперелет в Бахрейн, где стороны подписали договор об установлении дипломатических отношений.

Данный акт был высоко оценен многими сторонами переговоров, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что соглашение стало важным шагом в урегулировании ближневосточного конфликта.