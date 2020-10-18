Иерусалим, 18 октября, 2020, 22:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высоко оценил установление дипломатических отношений с Бахрейном. Об этом 18 октября сообщается в заявлении канцелярии главы израильского правительства.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

Заявление Нетаньяху последовало во время телефонного разговора с министром иностранных дел Бахрейна Абделем Латифом бен Рашедом аз-Заяни и министром финансов США Стивеном Мнучиным.

«Премьер-министр Нетаньяху сегодня (18 октября. Прим. редакции) провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Бахрейна и министром финансов США перед подписанием в Бахрейне семи меморандумов о взаимопонимании между Израилем и Бахрейном», — отмечается в заявлении.

Глава израильского правительство подчеркнул, что установление дипломатических отношений является большим шагом у мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.

Напомним, соглашение об установлении дипломатических отношений было подписано в столице Бахрейна, городе Манама, куда первым в истории авиарейсом из Израиля вылетела делегация еврейского государства.