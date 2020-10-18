Ушел из жизни глава администрации Ялты
Санкт-Петербург, 18 октября, 2020, 17:57 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в одной из местных больниц скончался глава администрации Ялты Иван Имгрунт. Об этом 18 октября сообщил ТК «Звезда» источник из близкого окружения чиновника.
Yalta.rk.gov.ru
Иван Имгрунт
«Он (Иван Имгрунт — прим. ИА REGNUM) скончался в больнице сегодня в 17:45», — сказал источник.
По словам собеседника, причина смерти чиновника — тромбоз легочной артерии.
Как передавало ИА REGNUM, 30 сентября глава Ялты Иван Имгрунт написал в социальной сети, что он попал в больницу, у него диагностирована пневмония.
Читайте также: Глава Ялты госпитализирован с пневмонией