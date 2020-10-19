Чебоксары, 19 октября, 2020, 05:42 — ИА Регнум. В Чувашии учредили День чувашской вышивки. Он будет отмечаться в ноябре. Соответствующий указ подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Фрагмент чувашской вышивки

Согласно решению, праздник будет отмечаться «в целях сохранения чувашской вышивки как уникального культурного наследия чувашского народа».

«Установить День чувашской вышивки и отмечать его ежегодно 26 ноября», — говорится, в частности, в указе.

Правительству поручено обеспечить проведение праздника, а на торгово-промышленной палату Чувашии возложены мероприятий по поддержке «ремесленников и мастеров чувашской вышивки, развитие их творчества и продвижение продукции».

В рамках празднования Дня чувашской вышивки планируется проведение круглых столов и фестивалей, конкурсов, мастер-классов, научных конференций и других мероприятий по сохранению и развитию чувашской вышивки.

Отмечается, что 26 ноября отмечается день рождения известной мастерица Екатерины Ефремовой — советской художницы по вышивке, которая внесла большой вклад в развитие народного искусства на профессиональной основе и сохранение традиции ручной счётной вышивки на предприятиях художественных промыслов Чувашии. Работы по эскизам мастерицы не раз представлялись на всесоюзных и зарубежных выставках прикладного искусства.

Кроме того, в ноябре завершались полевые работы и чувашские женщины и девушки возвращались к рукоделию.