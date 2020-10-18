Москва, 18 октября, 2020, 16:21 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сегодня, 18 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин перед заседанием Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Пескова спросили, будет ли российский лидер участвовать в работе клуба «Валдай» и произойдет ли это по видеосвязи.

Пресс-секретарь президента ответил утвердительно.

Напомним, что итоговое пленарное заседание клуба «Валдай» назначено на 22 октября.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — это экспертно-аналитический центр, который был образован в 2004 году в Великом Новгороде. Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась недалеко от озера Валдай.