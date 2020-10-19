Ульяновск, 19 октября, 2020, 05:45 — ИА Регнум. В Ульяновской области вынесен приговор членам организованной преступной группы по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Через ОПГ было обналичено более 1,3 млрд рублей, сообщает следственное управление СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Перед судом предстали пятеро человек. По данным следствия, членами преступной группы были созданы и приобретены фиктивные коммерческие организации, где в качестве руководителей были зарегистрированы номинальные директора. Правоохранители установили, что на данные компании открывались счета в банках, на которые перечислялись от «клиентов» (юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей) заранее обговоренные суммы и затем снимались в виде наличных средств.

«Средства выдавались «клиентам» за вычетом комиссии», — говорится, в частности, в сообщении.

По данным следствия, преступная группа действовала в 2015—2019 годах на территории Ульяновской области. В результате, как установило управление, преступный доход составил 26 млн рублей, всего было инкассировано (обналичено) членами группы 1,35 млрд рублей.

В зависимости от роли и степени участия члены преступной группы признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой»), ч. 2 ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), п. «б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»). Им назначено от трёх до пяти лет лишения свободы условно с испытательными сроками и штрафом.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Ульяновске вынесен приговор бывшему сотруднику банка, которого обвиняли в хищении более 26 млн рублей. Ранее он скрывался от следствия. Суд признал его виновным в мошенничестве в сфере компьютерной информации, назначив пять лет и три месяца колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 250 тыс. рублей.

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