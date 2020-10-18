Киев, 18 октября, 2020, 16:13 — ИА Регнум. Скоро украинцы в Польше окажутся перед невесёлой дилеммой — ассимилироваться как можно быстрее или же возвращаться домой.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

Об этом заявил в своем комментарии 19 октября украинский политический эксперт Сергей Белашко.

Политолог привел результаты соцопроса: 11% поляков опасаются, что украинские трудовые мигранты могут отнять у них работу, но при этом среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет такого мнения придерживаются 40% опрошенных. Кроме того, 33% поляков считают, что приток украинцев на местный рынок труда тормозит рост зарплат, но среди молодых респондентов такой точки зрения придерживаются 67%.

Эксперт отметил, что у Варшавы есть масса разных вариантов негативного воздействия — «и не только на украинских гастарбайтеров, но и на их работодателей, политиков, чиновников, силовиков».

ИА REGNUM напоминает, что ранее СМИ сообщали, что украинские заробитчане, которые работают в Польше, не хотят возвращаться домой и пытаются забрать к себе как минимум одного члена семьи. Именно поэтому поток средств, которые мигранты перечисляют на Украину из Польши, несколько уменьшился.