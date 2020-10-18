У США есть секретное оружие, которому завидуют Россия, Китай и КНДР – Трамп
Вашингтон, 18 октября, 2020, 16:07 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что у страны есть оружие, которому завидуют Россия, Китай, Северная Корея и другие государства. Об этом 18 октября он сообщил во время выступления перед избирателями в штате Висконсин.
Иван Шилов ИА REGNUM
Дональд Трамп
«У нас есть самое сильное оружие из когда-либо произведенных. Россия, Китай, Северная Корея и все другие страны нам завидуют», — отметил Трамп, добавив, что надеется на то, что применять его не придется.
Глава Белого дома не стал уточнять, о каком именно оружии идет речь, однако подчеркнул, что будет выстраивать мир с позиции силы.
Напомним, ранее Трамп уже высказывался на тему наличия у США секретного оружия, однако и в прошлый раз он не стал упоминать, о чём идет речь.