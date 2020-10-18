Киев, 18 октября, 2020, 16:03 — ИА Регнум. Проведение всеукраинского опроса от президента Зеленского 25 октября не является популизмом и полностью соответствует украинскому законодательству.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура, материал был опубликован 18 октября.

Качура заявил, что если у кого есть вопросы к законности в рамках избирательного процесса или какие-то сомнения, они должны направлять жалобы в центризбирком Украины.

«Жалобы в ЦИК и позывные заявления в суд, а не просто ходить по эфирам и рассказывать, что это — предательство», — заявил соратник Зеленского.

Депутат подчеркнул, что у опроса будут не юридические, а «политические» последствия.

«Мы проведем опрос и люди по поводу того или иного вопроса решат — так или иначе, и мы должны будем воплотить в жизнь то, за что отдали свои голоса», — добавил Качура.

ИА REGNUM напоминает, что о проведении всеукраинского вопроса в день местных выборов, 25 октября, президент Зеленский заявил 13 октября. С 14 по 16 октября глава Украины озвучил пять важных вопросов, которые будут заданы гражданам. Большинство экспертов считает, что этот ход Зеленского призван поднять явку на местных выборах и дополнительно мобилизовать сторонников «Слуги народа».