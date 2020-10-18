Москва, 18 октября, 2020, 16:05 — ИА Регнум. Возбуждение уголовного дела в отношении бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской со стороны властей республики, и соответствующее объявление её в международный розыск, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане поделились комментариями 18 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Urm.lt Портрет Светланы Тихановской на фасаде здания посольства Литвы во Франции

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По мнению части пользователей, решение президента Белоруссии Александра Лукашенко объявить Тихановскую в розыск является недальновидным. Граждане уверены, если бы Лукашенко изначально пошёл на компромиссы и дал бы сопернику какую-нибудь должность, а затем выстроил бы всё так, что Тихановская показала себя на месте руководителя не с лучшей стороны, то президент страны вышел бы из положения как «на коне».

«Оппозиция — неотъемлемая часть любой организации как общественной, так и научной, так и производственной. Однако для движения вперед требуется единство, т. е. компромисс. Батька, почему-то, не ищет его, а всё ломает через колено. Предложил бы этой даме приличную должность во власти, она бы наломала дров и по-тихому свернула бы свою подрывную деятельность. Всё же нет среди Батек европейской политкультуры», — считает Евгений Б.

Но множество комментаторов наоборот, согласились с подобным решением властей страны. Более того, они выразили однозначную поддержку решений главы республики и призвали его наказывать тех, кто пытается покуситься на конституцию Белоруссии.

«За призывы к нарушению Конституции и совершению госпереворота, должна быть ответственность. Лукашенко единственный из лидеров СНГ, кто сохранил все предприятия после развала союза и выстроил работающую экономику, промышленность и сельское хозяйство. И теперь это все передать в руки соросовских деляг? Для процветания любого государства должна быть стабильность, уважение к закону, преемственность власти и политического курс», — написал пользователь под псевдонимом «Степанов С».

Некоторые граждане оказались уверены в том, что Тихановская приведёт республику к развалу, а её команда к потере суверенитета Белоруссии. Они привели в пример события соседних стран бывшего Советского Союза, куда на смену пришли «прогрессивные» лидеры, которые практически уничтожили субъектность своих республик.

«Правильно, давно пора! Мутить воду, разваливать страну, рушить экономику, оставлять людей на улице без работы. И ради чего? Ради того, чтобы к власти пришли вот эти продажные сущности? Сотворить со страной, то что было в России в 90-е, что сейчас на Украине, в Прибалтике, Грузии?», — задаётся вопросами пользователь hotrout21.

Но нашлись и те, кто увидел в действиях Лукашенко некую долю неадекватности. Они считают, что за решением объявить Тихановскую в розыск нет логики, ведь те страны, в которых она пребывает, сами не считают Лукашенко легитимным лидером. А это значит, что они никогда не отдадут бывшего кандидата в президенты Белоруссии силовикам республики.

«Лукашенко надо очнуться. Тихановскую никто не будет преследовать и экстрадировать. А вот самому Лукашенко в цивилизованном мире никто больше руки не пожмёт. Это выглядит очень глупо, когда тот, кого никто не признаёт, и считают незаконно удерживающим власть диктатором, объявляет в розыск того, кому все за пределами страны только рады», — поделился мнением Andrey S.

Напомним, 17 октября стало известно, что Белоруссия объявила бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую в международный розыск за призывы к свержению конституционного строя.