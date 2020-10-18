Киев, 18 октября, 2020, 15:38 — ИА Регнум. Украина должна не просто покупать российскую вакцину, а вести переговоры о ее производстве на своей территории.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Такое мнение в интервью журналистам ряда украинских телеканалов — «Интер», ZIK, NewsOne и «112 Украина» — высказал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук, отвечая на вопрос касательно своих переговоров о поставках на Украину российской вакцины от коронавируса и «неадекватной» реакции Владимира Зеленского на это.

Политик заявил, что нужно не обращать внимание на высказывания людей, которые ставят свои политические амбиции выше интересов людей, а «продолжать работать на благо украинского народа».

«Дело в том, что уже есть предварительные договоренности Китая, Индии и Бразилии о совместном производстве вакцины, российской вакцины. Это разве не пример, что и другие страны могут поступать таким образом, в том числе и Украина? Поэтому, конечно же, я считаю, что это возможно. Да, надо вести переговоры и надо на этот счет договариваться», — сказал он.

Что касается реакции Владимира Зеленского на переговоры о поставках вакцины, то, по мнению Медведчука, она свидетельствует об «ограниченности и полной некомпетентности» этого человека.

«Мне кажется, в этом и заключается вот эта глубокая ограниченность человека, который употребляет подобные термины в отношении того, когда речь идет о жизни и здоровье наших граждан. Поэтому можно по-разному воспринимать, знаете… По поводу того, что есть политика, есть экономика, есть политика и есть здравоохранение, но когда реально идет речь о том, что есть вакцина, ее можно закупить, с помощью нее можно бороться с коронавирусом, который фактически является самым страшным сегодня заболеванием во всем мире для всех стран, и в это время даются подобные оценки… Я привык к таким оценкам. Более того, когда эти оценки не просто ограничены, а еще идут от людей, ограниченных в тех вопросах, в которых они не разбираются, для меня это абсолютно нормально», — добавил народный депутат.

Медведчук заявил журналистам, что уже более 50 стран обратились к России с заявками на покупку вакцины от коронавируса. Но Зеленский в вопросе сохранения жизней миллионов наших сограждан руководствуется исключительно политикой, при этом не понимая, что политика — это не амбиции, а защита интересов людей.

«Более 50 стран обратились к России с целью закупки вакцин, и заказ вот этих стран по закупке вакцин составляет — вдумайтесь в цифру! — 1 млрд 200 млн доз… Это шестая часть населения земного шара. Это разве не показатель того, где думают о людях, где пытаются наладить эффективную борьбу с коронавирусом, а где занимаются исключительно политикой, причем не понимая того, что собой представляет политика? Потому что политика — это и есть интересы людей. Насколько эти интересы соблюдены в одних и других действиях, эту оценку дадут люди. И люди будут оценивать, кто был прав, а кто — не совсем. И поэтому у меня не просто творческое, у меня абсолютно спокойное отношение к подобным высказываниям по одной простой причине: человек имеет право на критику и на какого-либо рода высказывания в отношении того, что кто-то что-то делает неправильно в том случае, если он сам поступает правильно, если он сам своими действиями доказал то, что он на своем месте, или делает то, что необходимо людям и стране… В отношении этого человека я могу сказать утвердительно: он ничего такого еще не сделал, и самое главное, ничего такого не делает для того, чтобы продемонстрировать, что его действия и его слова представляют то, что является интересом украинского народа», — резюмировал лидер оппозиции.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет официально обращаться к России по поводу поставок вакцины от коронавируса, а рассчитывает исключительно на помощь ЕС в этом вопросе.

18 октября посольство США в Киеве выступило с заявлением о том, что Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19. Соответствующий вопрос ранее обсудили временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин и министр здравоохранения Максим Степанов.