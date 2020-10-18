Барселона, Испания, 18 октября, 2020, 15:59 — ИА Регнум. Трое игроков футбольного клуба «Барселона» не стали отказываться от снижения заработной платы. Об этом 18 октября сообщает Catalunya Rаdio.

Футбол и деньги

По информации источника, весь основной состав каталонской команды подписал документ о том, что он не согласен с повторным снижением зарплаты.

В то же время немецкий голкипер клуба Марк-Андре Тер Штеген, французский защитник Клеман Лангле и нидерландский полузащитник Френки де Йонг не стали подписываться под данным документом, так как понимают, что из-за пандемии коронавируса клуб находится в тяжелой ситуации.

Также указывается, что руководство каталонского клуба не намерено сокращать зарплату, а только просит отсрочить выплаты по договорам до момента, когда экономическая ситуация в «Барселоне» станет стабильной.

Отметим, в настоящее время «Барселона» находится на 9-м месте в чемпионате Испании, в четырёх турах набрав 7 очков.