Симферополь, 18 октября, 2020, 15:56 — ИА Регнум. В случае, если власти Турции станут принимать участие в т.н. «Крымской платформе» Украины, которая фактически является антикрымским союзом, это будет их ошибкой стратегического характера. Об этом 18 октября заявил депутат Госсовета Крыма, глава комитета по народной демократии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, его слова приводит РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий флаг

«Если Турция на самом деле примкнет к так называемому киевскому проекту «Крымская платформа», который по сути своей является антикрымским союзом, враждебно настроенным против крымчан, то допустит серьезную стратегическую ошибку», — сказал он.

Также Гемпель отметил, что в этом случае Анкара рискует не только лишиться такого надежного партнера как Россия, но и перестанет быть привлекательным местом для туристов из РФ.

«Уверен, что Крым в скором времени станет более привлекателен для туристов, чем самые разрекламированные турецкие курорты», — отметил депутат парламента Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в Турцию выразил благодарность своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану за то, что Анкара готова принять участие в проекте «Крымская платформа», который направлен на возвращение Крыма в состав Украины.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть страны. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.