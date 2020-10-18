Москва, 18 октября, 2020, 15:53 — ИА Регнум. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что США стали самой мощной державой и намерены выстраивать мир с позиции силы, вызвало шквал комментариев со стороны пользователей сети. Граждане выразили своё мнение 18 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Часть пользователь оказалась уверена, что США планомерно, год за годом, толкают мир к последней в истории планеты Земля войне. Но, в отличие от нацисткой Германии, считают граждане, они делают это, используя «чужие руки».

«Как по мне, так последние годы всё активнее США подталкивают мир к войне. Только, в отличие от Гитлера, они не лезут открыто сами, а сталкивают лбами другие государства и потом досыпают пороха в огонь. Их экономике война просто необходима. Почитайте статистику о том, сколько США заработали на Первой и Второй мировых войнах. Сколько заработали их корпорации во время персидского конфликта. А сейчас, когда их экономика разваливается и они теряют власть над миром, развязывание новой мировой войны им просто необходимо. Только делают это они исподтишка, чтобы в случае её начала они были не при чём», — считает Артём Г.

Многие выразили точку зрения, согласно которой США ведут свою политику с позиции силы уже на протяжении последних 75 лет. Вторая мировая война, считают люди, показала Америке, как можно наживаться на горе других стран.

«Штаты, собственно говоря, разговаривают с позиции силы после Второй мировой войны. Что тут нового? Фантастически нажившись на всемирной крови, создав достаточно мощную армию, так и диктуют. Для них друг тот, кто безоговорочно принимает их финансовые и политические требования. Я имею в виду не только Европу и ряд азиатских стран. Прежде всего, ковбои говорят с позиции силы с теми, у кого есть ресурсы и воля распоряжаться ими по-своему. А также с теми, кто не хочет признавать абсолютное главенство Федеральной резервной системы и эквивалента золотовалютных накоплений в виде доллара. Нам с этим жить дальше», — поделился мнением Сергей Ж.

Некоторые комментаторы принялись шутить над высказыванием Трампа. По их мнению, президент США не отдаёт себе отчёта в том, что собой представляет американская армия. Иронизирующие пользователи посчитали, что Трамп попросту пересмотрел фильмы про супергероев.

«Это, видимо, он «Марвела» насмотрелся и принял всё это за чистую монету. А разубеждать его не стали, что это, мол, компьютерная графика. Он, наверное, думает, что в ВС США служат супергерои со сверхспособностями», — шутит пользователь под псевдонимом «Юридическая фирма».

Нашлись и те, кто считает, что мир начинает сходить с ума. Причём как рыба начинает гнить с головы, так и сумасшествие в большей своей степени поражает мировые элиты, которые своими действиями ведут человеческую цивилизацию к своему концу.

«Миром правят выжившие из ума люди. Стоит ли удивляться той деградации, которая захлестнула весь мир? А ведь придёт время, и они, независимо от способов, получат оружие, которое поставит точку для этой цивилизации. Подобные ситуации уже были в истории не раз. Лишённая здравого смысла элита — это зверь, который не ведает, что творит», — пишет Данило С.

Напомним, 18 октября президент США Дональд Трамп сделал заявление, согласно которому США стали самой мощной державой и намерены выстраивать мир с позиции силы.