Москва, 18 октября, 2020, 12:41 — ИА Регнум. Специалисты в области биологии и физиологии считают, что человек не сможет выжить за пределами геомагнитного поля. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

Один из пользователей социальной сети попросил главу Роскосомса оценить реальность планов американского бизнесмена Илона Маска по отправке пилотируемой миссии на Марс. Также он спросил о планах российской госкопрорации по высадке на Марсе.

«Пока ни один специалист не смог подтвердить, что человек способен выжить за пределами геомагнитного поля», — ответил Рогозин.

Он добавил, что Россия ведёт исследования в этой сфере. В частности, в 2024 году планируется запуск космического аппарата «Ковчег», который будет выведен на орбиту высотой около 20 тыс. км. Он будет использоваться для проведения ряда экспериментов в сфере космической биологии, физиологии и биотехнологии.

Магнитное поле Земли обеспечивает защиту от ионизирующего излучения, истекающего из короны Солнца. Международная космическая станция находится на орбите высотой около 400 км, поэтому экипаж станции остаётся под защитой магнитосферы.

При краткосрочных полётах на Луну американские астронавты получали дозы радиации от 0,18 до 1,14 рад. При долговременных полётах на Марс доза радиации окажется значительно выше и может привести к значительным проблемам со здоровьем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре основатель американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что корабль Starship будет готов к беспилотному полёту на Марс в 2024 году.