Ярославль, 18 октября, 2020, 08:57 — ИА Регнум. В Ярославской области 16 октября прошли публичные слушания по проекту Генерального плана Переславля-Залесского в Никитской слободе и селе Городище. Участники большинством голосов отвергли генплан. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Публичные слушания в Никитской слободе

Никитская слобода и Городище — древние села на заповедных берегах Плещеева озера. На публичные слушания в каждом селе зарегистрировались почти 70 человек. В Никитской слободе голосование закончилось с итогом 40 голосов против Генплана, 10 — «за», в Городище все участники высказались против при одном воздержавшемся. Люди высказались резко против того, чтобы в генеральном плане оставалась возможность застройки берегов озера. Также жители Никитской слободы и Городища поддержали деревню Криушкино, к которой по проекту Генплана предполагается присоединить огромный участок земли, входящий в границы Национального парка «Плещеево озеро» и перевести его под жилую застройку.

Глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев отреагировал на серию резонансных публичных слушаний, которые прошли на этой неделе в населенных пунктах на северном побережье Плещеева озера. По участку в Криушкино администрация направит отдельный запрос в Минприроды.

«Мы все знаем, какой у нас сейчас идет публичный резонанс, где-то даже на повышенных тонах идет обсуждение проекта Генерального плана. На этой неделе обсуждение касалось спорных и тяжелых территорий, так называемой «туристической мили», которая привлекательна и для туристов, и для жителей. Наша позиция однозначная. Мы только за законные методы решения этого вопроса. Сейчас мы получили все необходимые согласования проекта Генерального плана. Но, учитывая социальную значимость территорий и вопросы жителей, мы готовим сейчас обращение в Министерство природных ресурсов, чтобы там еще раз высказали свое мнение по поводу участка в Криушкино, по законности и обоснованности его перевода из сельскохозяйственной зоны в жилую, и сослались на нормативный документ, почему это можно или нельзя делать,» — сказал Валерий Астраханцев в своем традиционном пятничном видеоблоге.

Что касается лугов, окружающих Никитскую слободу и Городище, где земли уже давно имеют статус «для дачного строительства», глава Переславля пояснил, что изменения в проект Генплана можно вносить только по заявлению собственника или по решению суда. У собственника есть желание развивать свою землю под дачное строительство. Решений суда по этим территориям пока нет, поэтому ничего изменить в проекте Генплана нельзя — это не в полномочиях администрации, как пояснил Валерий Астраханцев.

«Предлагаю все быть конструктивными и трезвыми в своих мыслях к тому, что мы можем делать в рамках разработки генерального плана, а что не можем,» — призвал жителей глава Переславля.

Большинство жителей Переславля, которым предстоит поучаствовать в публичных слушаниях в понедельник, 16 октября, в социальных сетях высказываются резко против проекта Генплана, публикуют призывы приходить на слушания и дать отпор планам по застройке берегов озера.

Также 18 октября на берегу Плещева озера пройдет арт-акция «Живописцы, защитите вашей кистью!» — осенний пленер, на котором художники запечатлеют красоту природы Переславля как раз в том месте, которое может исчезнуть за заборами частных коттеджей и гостиниц.