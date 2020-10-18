Жители двух сёл на берегу Плещеева озера сказали “нет” Генплану Переславля
Ярославль, 18 октября, 2020, 08:57 — ИА Регнум. В Ярославской области 16 октября прошли публичные слушания по проекту Генерального плана Переславля-Залесского в Никитской слободе и селе Городище. Участники большинством голосов отвергли генплан. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Никитская слобода и Городище — древние села на заповедных берегах Плещеева озера. На публичные слушания в каждом селе зарегистрировались почти 70 человек. В Никитской слободе голосование закончилось с итогом 40 голосов против Генплана, 10 — «за», в Городище все участники высказались против при одном воздержавшемся. Люди высказались резко против того, чтобы в генеральном плане оставалась возможность застройки берегов озера. Также жители Никитской слободы и Городища поддержали деревню Криушкино, к которой по проекту Генплана предполагается присоединить огромный участок земли, входящий в границы Национального парка «Плещеево озеро» и перевести его под жилую застройку.
Глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев отреагировал на серию резонансных публичных слушаний, которые прошли на этой неделе в населенных пунктах на северном побережье Плещеева озера. По участку в Криушкино администрация направит отдельный запрос в Минприроды.
Что касается лугов, окружающих Никитскую слободу и Городище, где земли уже давно имеют статус «для дачного строительства», глава Переславля пояснил, что изменения в проект Генплана можно вносить только по заявлению собственника или по решению суда. У собственника есть желание развивать свою землю под дачное строительство. Решений суда по этим территориям пока нет, поэтому ничего изменить в проекте Генплана нельзя — это не в полномочиях администрации, как пояснил Валерий Астраханцев.
Большинство жителей Переславля, которым предстоит поучаствовать в публичных слушаниях в понедельник, 16 октября, в социальных сетях высказываются резко против проекта Генплана, публикуют призывы приходить на слушания и дать отпор планам по застройке берегов озера.
Также 18 октября на берегу Плещева озера пройдет арт-акция «Живописцы, защитите вашей кистью!» — осенний пленер, на котором художники запечатлеют красоту природы Переславля как раз в том месте, которое может исчезнуть за заборами частных коттеджей и гостиниц.