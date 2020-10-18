Абу-Даби, 18 октября, 2020, 08:52 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля (ММА) Брайан Ортэга одержал верх над Чон Чхан Соном из Южной Кореи в бое на турнире промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC Fight Island 6, состоявшемся в Абу-Даби.

MMAnytt Брайан Ортэга

Поединок продлился в течение всех заявленных раундов и по его итогам судьи единогласным решением со счетом 50:45, 50:45, 50:45 отдали победу американскому спортсмену.

Отметим, данная победа стала для 29-летнего Ортэги 15-й (10 — досрочно) в ММА при одном поражении. Для 33-летнего Чон Чхан Сона данной поражение стало шестым при 16 победах (8 — досрочно).