Москва, 18 октября, 2020, 01:43 — ИА Регнум. Столкновение четырёх автомобилей произошло на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом 18 октября сообщает пресс-служба УГИБДД по Москве.

GoWest МКАД

Авария произошла на 25-м километре МКАД, столкнулись четыре автомобиля. В настоящее время движение автотранспорта перекрыто по двум полосам автодороги. Информация о возможных пострадавших не поступала.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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