Вашингтон, 18 октября, 2020, 01:13 — ИА Регнум. О возрастании шансов на обнаружение следов жизни на Марсе в свете последних открытий сообщил Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн. Такое заявление глава NASA сделал 17 октября в ходе видеоконференции Марсианского общества.

NASA Марс

Брайденстайн уточнил, что до настоящего времени на Марсе не было обнаружено никаких свидетельств существования жизни сейчас или прошлом. Но при этом глава NASA отметил, что вероятность найти следы жизни продолжает увеличиваться.

«Чем больше мы ищем, тем больше узнаем, что все необходимые, как мы считаем, для существования жизни элементы есть или были на Марсе в прошлом», — заявил Брайденстайн.

Директор NASA напомнил о факте обнаружения свидетельств наличия под поверхностью Марса воды в жидком состоянии. Также учёные сделали вывод, что на Красной планете могут быть молекулы органики. Глава NASA рассказал, что исследования Марса с помощью приборов, установленных на космическом аппарате Perseverance позволят приблизиться к ответу на вопрос о существовании жизни на этой планете и подготовиться к пилотируемой экспедиции.

По словам Брайденстайна, главная цель заключается в отправке человека на Марс. Глава NASA добавил, что этого можно будет достичь с использованием Луны. На естественном спутнике Земли можно будет отработать технологии, которые затем будут применяться на Марсе. Кроме того, преимущество Луны состоит в её близости к Земле: экипажу можно будет в случае форс-мажора вернуться домой в течение трёх дней. С Марса это сделать будет проблематичнее.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении учёными признаков жизни на Венере.