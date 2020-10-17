Ереван, 18 октября, 2020, 00:50 — ИА Регнум. Соглашение о прекращении огня в Нагорно-Карабахской Республике, заключённое с Азербайджаном, прокомментировал МИД Армении. Заявление ведомства опубликовала 17 октября пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян на своей странице в Instagram.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

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В МИДе Армении высоко оценили усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также прямое участие президента Франции Эммануэля Макрона в достижении договорённости об установлении гуманитарного перемирия.

МИД Армении «Исходим из того, что это соглашение воплощает в жизнь принятое в Москве совместное заявление, в котором говорится о необходимости внедрения верификационных параметров прекращения огня», — сказано в заявлении МИД Армении.

Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии с 18 октября, начиная с 00:00 по местному времени (23:00 мск).

Ранее ИА REGNUM сообщало о подтверждении МИД Азербайджана договорённости с Арменией о прекращении огня в Нагорном Карабахе.