Вашингтон, 17 октября, 2020, 23:40 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назвал модератора предстоящих теледебатов с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом, Кристену Уэлкер «ужасной». Об этом 17 октября он сообщил на своей странице в Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Глава Белого дома отметил, что Уэлкер, журналистка телеканала CBS, симпатизирует демократам, несмотря на то, что не состоит в партии.

«Она всегда была ужасной и нечестной, как и большинство журналистов лживых СМИ, но я все равно буду участвовать в этой игре», — отметил Трамп.

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября. Кроме того, в этот же день состоится избрание членов Палаты представителей страны, а также треть членов Сената.