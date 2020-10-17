Тюмень, 18 октября, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Руководство Тюменского государственного медицинского университета пошло на уступки студентам, которые пожаловались на условия работы в поликлиниках областной столицы. Об этом сообщает портал 72.ru.

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По информации издания, на встрече руководства ТюмГУ и студентов вуза была достигнута договорённость, что учащиеся будут оказывать помощь в поликлиниках три часа в день вместо прежних шести. Студентов, имеющих хронические заболевания и беременность, освобождают от волонтёрства в медучреждениях.

«Это уже по-человечески. Будем верить, что всё, что нам пообещали, исполнят», — подвёл итоги встречи участник инициативной группы студентов-медиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициативная группа студентов старших курсов ТюмГУ записала и выложила в соцсетях обращение, в котором они пожаловались о внеурочной работе в поликлиниках Тюмени под угрозой отчисления, об отсутствии тестирования на COVID-19, о шестичасовом рабочем дне, после которого начинается дистанционное обучение. Будущие медики сообщили о своей готовности оказывать безвозмездную медпомощь населению, но не в ущерб учёбе и здоровью.