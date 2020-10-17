Кадыров выразил соболезнования близким убитого во Франции учителя
Грозный, 17 октября, 2020, 22:25 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил убийство учителя во Франции и призвал не заострять внимание на национальности преступника. Об этом 17 октября он написал в своем телеграм-канале.
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Рамзан Кадыров
Кадыров также выразил соболезнование родственникам убитого, призвав не устраивать провокаций, приводящих к подобным преступлениям.
«Французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям», — подчеркнул глава Чечни.
Напомним, 16 октября в пригороде Парижа был жестоко убит учитель истории, показывавший во время занятий с учащимися карикатуры на пророка Мухаммеда, что, вероятно, и стало причиной его убийства.