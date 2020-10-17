Грозный, 17 октября, 2020, 22:25 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил убийство учителя во Франции и призвал не заострять внимание на национальности преступника. Об этом 17 октября он написал в своем телеграм-канале.

cechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

Кадыров также выразил соболезнование родственникам убитого, призвав не устраивать провокаций, приводящих к подобным преступлениям.

«Французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям», — подчеркнул глава Чечни.

Напомним, 16 октября в пригороде Парижа был жестоко убит учитель истории, показывавший во время занятий с учащимися карикатуры на пророка Мухаммеда, что, вероятно, и стало причиной его убийства.