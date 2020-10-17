Тюмень, 18 октября, 2020, 00:00 — ИА Регнум. В Тюмени суд взыскал с бывшего курсанта Тюменского высшего военно-инженерного командного училища 295 тысяч рублей за отказ продолжать учёбу. Об этом сообщает портал 72.ru.

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В суде изданию пояснили, что курсант поступил в училище в 2016 году на курс «Применение инженерных подразделений и эксплуатация средств инженерного вооружения». В 2018 году с молодым человеком был заключён контракт о прохождении службы на время учёбы и на пять лет дальнейшей службы в армии. В мае 2020 года его отчислили из-за нежелания учиться.

Поскольку он отучился в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище три года года и девять месяцев, то ему присудили сумму, потраченную на его содержание и обучение из федерального бюджета за указанный период — 295 тысяч 530 рублей. Кроме того, отчисленному курсанту придётся заплатить более шести тысяч рублей за госпошлину.