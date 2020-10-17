Вашингтон, 17 октября, 2020, 20:46 — ИА Регнум. Гражданка России Богдана Осипова, обвиняемая властями США в похищении собственных детей, будет содержаться в тюрьме штата Канзас до оглашения повторного приговора. Об этом 17 октября сообщает ТАСС.

В американской тюрьме

Женщину ждет второй приговор, несмотря на то, что она уже отбыла три года в заключении.

«В августе этого года апелляционный суд США снял с Богданы обвинения в вымогательстве, которые составляли основную часть ее срока наказания, и принял решение о необходимости пересмотреть приговор, оставив лишь обвинения в похищении ребенка одним из родителей», — отметил в комментарии агентству отчим Осиповой.

Несмотря на то, что женщина отбыла весь свой срок наказания, она не была выпущена на свободу, так как судья штата Канзас принял решение о смягчении приговора.

В ближайшие недели Осипова не сможет выйти на свободу, так как ей предстоит перевод из одной тюрьмы в другую. В новой тюрьме она вынуждена будет находиться на карантине в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.