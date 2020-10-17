Санкт-Петербург, 17 октября, 2020, 20:43 — ИА Регнум. Автокатастрофа с двумя погибшими и одним раненым произошла вечером в субботу, 17 октября, в Тихвинском районе Ленинградской области. На встречных курсах столкнулись «Лада» и Chevrolet Lacetti. Оба погибших в момент аварии находились в отечественном автомобиле.

54.мвд.рф На месте ДТП

По информации пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 18:38 мск на 154 км автодороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

Водитель автомобиля Lada Granta (мужчина 1955 г.р.) на левом закруглении дороги выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Lacetti под управлением мужчины 1986 г.р.

«В результате ДТП водитель «Шевроле» получил травмы средней степени тяжести, а водитель автомобиля «Лада» и его пассажир — мужчина 1975 г.р. — скончались на месте от полученных травм», — уточнили в дорожной полиции.

По фату ДТП начата доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.